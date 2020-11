Jogo entre Trofense e Marítimo B adiado para Dezembro

O Marítimo conseguiu chegar a acordo para o adiamento do jogo deste domingo, em casa do Trofense, inserido na sexta jornada do Campeonato de Portugal.

Os dois clubes chegaram a acordo e a Federação Portuguesa de Futebol já remarcou o encontro para 9 de Dezembro.

Os insulares procuram agora alternativas para os jogos frente ao Salgueiros e ao Amarante, partidas que já estavam em atraso e que seriam disputadas este mês. O Marítimo espera reagendá-las para Dezembro.

Estas alterações forçadas no calendário prendem-se com a medida anunciada, quarta-feira, pelo Governo Regional de "suspender todas as competições regionais em todas as modalidades pelo prazo de 30 dias e também das equipas / atletas que participam em competições nacionais não profissionais", tendo em vista o combate à pandemia de covid-19.