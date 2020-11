Sustentabilidade tem de ser aposta do turismo regional

O eurodeputado holandês Mohammed Chahim apontou a sustentabilidade como um ponto-chave para um plano de recuperação no sector do turismo, pós-pandemia. As declarações surgiram no debate sobre o turismo, promovido pela eurodeputada Sara Cerdas.

"É muito importante que se olhe para o turismo no contexto do Pacto Ecológico Europeu - como todos os outros sectores – de forma a que em 2050 sejamos o primeiro continente neutro em carbono no mundo. O turismo poderá ser «um dos líderes no processo de descarbonização» e aproveitar o seu «capital natural» para gerar mais valias, emprego, valor económico, e ao mesmo tempo proteger a natureza e a biodiversidade", defendeu.

No debate falou-se também de turismo rural, nomeadamente através de Joel Freitas, diretor-executivo do Solar da Bica, que destacou a importância de apostar no turismo rural como forma de impulsionar ao fim da desertificação, muito sentida no norte da região. “Penso que depois desta pandemia, vamos ter outro tipo de visitantes, que o turismo vai vir diferente, à procura de outras coisas” referiu. Por outro lado, defende que que “o turismo deve ser ensinado na escola, os nossos jovens devem saber apresentar o nosso produto ao turismo. O Vinho Madeira, por exemplo, ninguém conhece a sua história”, assumiu.

Ana Barbosa, directora de Operações da TUI Madeira, abordou a perspectiva dos operadores turísticos, revelando que “apesar da vontade de viajar, esta está limitada” pelas condições atuais e financeiras. “Retomar a confiança será o primeiro desafio no imediato. O modelo de férias alterou-se completamente, as pessoas já não planeiam fazer férias com muita antecedência, revelando que, em consequência, o modelo do turismo também alterou-se completamente, o que torna difícil fazer previsões.

No final do painel, Sara Cerdas reiterou a importância de um trabalho articulado a nível europeu, nacional, regional, e local, com destaque para a sustentabilidade do setor e para a importância de valorizar a costa norte e o turismo rural.