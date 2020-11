Iniciativa Liberal reúne-se com a Direcção da ACIF

A Comissão Coordenadora do Iniciativa Liberal Madeira tem agendado para amanhã de manhã, pelas 10 horas uma reunião com a direcção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) na sede desta última.

Em cima da mesa serão abordados vários assuntos, nomeadamente a importância do CINM para a Região e para Portugal, e consequentemente da transposição para a legislação portuguesa da prorrogação de 3 anos para o Regime IV, estabelecido pela Comissão Europeia, não constante na proposta de Orçamento do Estado, assim como os desafios de se abrir o processo de avançar para um sistema fiscal próprio de fiscalidade reduzida.