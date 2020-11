São Vicente investe 441 mil euros em apoio a 103 empresas

A Câmara Municipal de São Vicente formalizou, esta tarde, a assinatura dos protocolos de apoio referentes à manutenção de postos de trabalho e aquisição de equipamentos de protecção e combate à propagação da covid-19.

Esta medida do município chega a 103 empresas e a 441 colaboradores. O montante total investido ascende aos 441 mil euros, ao ser atribuído um valor de mil euros por cada posto de trabalho.

No fundo, esta é uma ajuda para mitigar os efeitos da pandemia no concelho de São Vicente, auxiliar os empresários e ajudar a relançar a economia local, como sublinhou o Presidente José António Gonçalves Garcês “este é um apoio da Câmara mas é também um investimento, um investimento nas pessoas e nas empresas do nosso concelho”.

Este é um incentivo que contempla todas as áreas de actividade, desde o turismo à restauração, passando pela construção civil. De forma a poderem beneficiar deste apoio, as empresas necessitavam de obedecer a determinados critérios, entre os quais se destacam a obrigatoriedade de ter sede ou domicílio fiscal no Município de São Vicente, ter a sua actividade encerrada, suspendida ou condicionada em virtude das medidas decretadas pelas autoridades competentes na sequência da pandemia, ter sofrido uma queda abrupta das receitas, na ordem dos 40% ou superior, durante os meses de março e abril, relativamente aos meses de janeiro e fevereiro e tenham, ainda, a situação regularizada perante a Segurança Social, a Autoridade Tributária e o Município de São Vicente.