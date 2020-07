Governo canaliza 100 milhões de euros para ajudar empresas e trabalhadores

Numa altura marcada pela pandemia de Covid-19, o Grupo Parlamentar do PSD ressalvou hoje o facto de o Governo Regional ter tomado várias medidas, não para as famílias como também no sentido de revitalizar e recuperar a economia, através do apoio às empresas.

Conforme destacou o deputado Rafael Carvalho, numa iniciativa realizada na Rua Fernão de Ornelas, uma dessas medidas é a Linha de crédito INVESTE RAM Covid-19, com um montante de 100 milhões de euros para “apoiar a tesouraria das empresas, de modo a continuarem a sua actividade e a privilegiarem a manutenção dos postos de trabalho”.

Segundo o deputado, trata-se de um apoio “aos vários setores de actividade e a todos os concelhos da Região e destina-se às micro, pequenas e médias empresas, tendo sido aceites mais de 3.000 candidaturas”.

Rafael Carvalho salientou ainda que é concedido um período de carência de 18 meses, sendo o financiamento a fundo perdido se as empresas mantiverem os seus trabalhadores, incluindo os sócios-gerentes.

Para o deputado social-democrata, esta é “mais uma demonstração de que o Governo Regional respondeu às necessidades das empresas, mas também apoiou as famílias, pois numa fase de dificuldade face ao contexto da pandemia, é importante salvaguardar o rendimento familiar e assim possibilitar às famílias o cumprimento das suas obrigações”.