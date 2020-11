Sara Cerdas defende aposta na estratégia europeia para o Turismo

Sara Cerdas considerou, hoje, ser importante um instrumento que dê resposta à gestão de crise no Turismo, não apenas para fazer face aos problemas causados pela pandemia, mas também outros, como a falência de companhias aéreas. Esta verba deveria constar do Orçamento Comunitário.

A eurodeputada socialista falava, esta tarde, na abertura da conferência sobre Turismo, promovida no âmbito da quinta edição do 'Roteiro Geração Madeira', que decorreu em São Vicente. A escolha da temática teve a ver com a importância que o sector do Turismo assume para a Região, representando cerca de 1/4 da economia regional.

A parlamentar defendeu uma maior e melhor articulação entre os estados membros e as instituições europeias, salientando que "é necessário apostar numa estratégia europeia para o turismo, que seja transversal aos 27 estados membros".

"Temos de recuperar este setor e alinhá-lo com as diferentes estratégias para a sustentabilidade ambiental", referiu, indicando que há que continuar com as medidas sanitárias e de segurança para garantir o progresso do sector.

O evento, com transmissão online, visa analisar e debater o turismo nesta época de pandemia e perspetivar o futuro do setor, sendo dividido em dois painéis.