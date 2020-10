Sara Cerdas defende combate à desinformação da Covid-19

A Eurodeputada socialista alertou hoje em Bruxelas, para a desinformação instalada junto da população em relação à vacina contra a pandemia da Covid-19. “Os números não estão a nosso favor, estamos a lidar com a fadiga em relação às medidas, e ainda temos um número alto de europeus que não querem ser vacinados”, referiu Sara Cerdas, salientando que a Comissão Europeia “deve trabalhar em conjunto com os Estados-Membros” para contornar a situação.

A deputada ao Parlamento Europeu tentou ainda compreender qual será o papel da Comissão Europeia para ajudar os Estados-Membros a prepararem-se para a distribuição da vacina e alertou para a importância na partilha de informações. Sara Cerdas quis ainda saber se a Comissão irá recolher informação sobre a forma como os Estados-Membros vão ser organizados e se irá partilhar esta informação com as partes interessadas, para que consigam preparar-se com a devida antecedência e de forma coordenada.

A eurodeputada madeirense admite que a transparência de informação nesta matéria poderá contribuir para “optimizar e preparar a sua distribuição”, acelerando assim a chegada da tão esperada vacina ao mercado.

Sandra Gallina, Directora-Geral da DG Santé, prevê para o mês de Abril o início da distribuição de um elevado número de doses de vacinas. Sobre a estratégia de distribuição que cada Estado-Membro irá adotar, recai sobre a percentagem de imunidade pretendida por estes, sendo que a prioridade da Comissão neste momento é assegurar que a vacina é segura.