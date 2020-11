Europeus de Masters de Atletismo teve luz verde para se realizar

A Associação de Atletismo (AARAM) informou há pouco que os Campeonatos da Europa de Masters em Montanha e Trail-running recebeu luz verde para a sua realização esta sexta-feira e domingo.

"Dadas as dúvidas e questões que têm sido colocadas acerca do “EMMTRC – European Masters Mountain and Trail Running Championships”, vimos por este meio informar que a competição será realizada", pode ler-se no comunicado publicado pela AARAM há instantes.

"Todas as cerimónias protocolares e eventos sociais encontram-se cancelados.

Recomendamos a continuidade de cumprimento das recomendações do I.A. Saúde, no que concerne ao distanciamento, uso de máscaras e demais procedimentos de prevenção perante a COVID-19", pode ler-se ainda no comunicado.

De referir que os Europeus de Montanha disputa-se esta sexta-feira a partir das 14horas, enquanto o Europeu de Trail-running no domingo a partir das 7h30. Ambos os eventos terão como palco o concelho do Porto Moniz.