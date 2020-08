Funchal assinala amanhã 512 anos

O Funchal assinala esta sexta-feira, 21 de Agosto, o seu 512.º aniversário. As festividades arrancam às 9 horas, com missa na Igreja do Colégio, seguido do hastear das Bandeiras na Praça do Município.

A Sessão solene está marcada para as 11 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com intervenções dos Grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal, do Presidente da Assembleia Municipal e do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Como habitualmente acontece neste dia comemorativo, a Autarquia procede à entrega das Medalhas. A medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro, será entregue aos profissionais de saúde com serviços prestados à cidade, assim como aos funcionários da Câmara Municipal do Funchal que estiveram ao serviço durante a crise de saúde pública (a serem recebidas por fiéis depositários).

Serão ainda entregues as medalhas de assiduidade e bons serviços (15, 25 e 35 anos de serviço) aos funcionários da CMF, terminando a sessão com um momento musical.

Devido à pandemia da Covid-19, haverá limitação de lugares na sessão solene. Os órgãos de comunicação social terão camarotes definidos para assistir à sessão e não será permitido circular dentro da sala principal. O uso de máscara é obrigatório.