SEF quer ser "parte da solução e não do problema"

O recém-empossado director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Paulo Alexandre Nicolau, reuniu, esta manhã, com o Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

Sobre o pré-aviso de greve, que foi tornado público, e que acaba por prejudicar o normal funcionamento nos aeroportos da Região, o director entende que há preocupações permanentes no sector, mas diz que, no âmbito das suas competências, atribuídas por lei, tudo fará para que o "SEF seja parte da solução e não do problema". "As novidades surgirão a breve trecho e positivas", acrescentou.

Paulo Nicolau não quis tecer grandes considerações, uma vez que acaba de ser nomeado, para uma comissão de três anos, e vai ainda reunir com as várias entidades regionais.

Sobre este assunto, o Governo Regional tem procurado manter o diálogo e já endereçou cartas a pedir a rápida resolução do problema, uma vez que, e sobretudo nesta altura pandêmica, a Madeira precisa de receber turistas.