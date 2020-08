O azar bateu no porta 10 do Rali Vinho Madeira, novamente na descida da Encumeada. O Skoda Fabia R5 de Pedro Paixão apresenta problemas mecânicos em três cilindros do motor e o ritmo do piloto madeirense diminuiu consideravelmente, de tal forma que na chegada ao final da PEC 12 - Rosário 1 - Paixão desceu para 3.º lugar e perdeu 12,3 segundos relativamente ao primeiro classificado, Miguel Nunes, isto é, está a 24,2 segundos do primeiro posto. Já Alexandre Camacho, agora segundo classificado, está a 19,7 segundos da liderança.

Pedro Paixão acabou por admitir à comunicação social, no final da classificativa, que o mais provável é ter de abandonar o rali. Decisão que deverá ser tomada no Parque de Assistências, na Avenida Sá Carneiro, local para onde as 'máquinas' se deslocam neste momento.

Para os mais supersticiosos, a verdade é que esta classificativa está claramente ligada aos maiores azares de Pedro Paixão. Há dois anos, o seu Hiunday i20 acabou por sofrer um princípio de incêndio na parte traseira - o que o obrigou a abandonar o rali -, enquanto no ano passado, com um Skoda Fabia R5, um toque na Pousada dos Vinháticos deitou a perder outra excelente prestação.