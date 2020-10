Francisco Gomes apresenta livro ‘Autonomia da Madeira'

Na próxima quinta-feira, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, Francisco Gomes apresenta o livro ‘Autonomia da Madeira: Definição, Origens, Evolução e Desafios’.

A obra, que tem o prefácio de Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional, será apresentada por Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos e antigo deputado e vice-presidente da Assembleia da República. Já a ilustração da capa é da autoria de Margarida Jardim e reproduz um dos quadros da artista que está integrado na colecção ‘Revoltas e Motins na História da Madeira’.

‘A Autonomia na Madeira’ é baseada na tese de doutoramento defendida por Francisco Gomes na Universidade de Cádis, a qual recebeu a classificação máxima e a distinção 'Cum Laude', a mais elevada possível, da parte do painel de docentes avaliadores, oriundos de quatro universidades diferentes.

No trabalho, o autor analisa as raízes históricas da luta autonómica na Madeira, expondo a sua evolução ao longo dos séculos, assim como os principais desafios que, na sua óptica, ainda condicionam a afirmação de uma Autonomia em linha com aquilo que os madeirenses desejam e a que têm direito à luz do Direito Internacional.

A juntar a isto, Francisco Gomes aborda a relação económica entre a Região e o Estado, evocando a dívida histórica da República para com os madeirenses, e sugere estratégias, incluindo a nível constitucional, para conquistar uma Autonomia mais ampla e profunda.

“Pelas suas características históricas, sociais, culturais e políticas, o processo autonómico decorre em evolução permanente, e, porque um estado democrático não deve recear a diferenciação que a Autonomia exige, cabe a cada um de nós pensar o tema da Autonomia e dar um contributo para ultrapassar as limitações, os preconceitos e até o som dos cantos de sereia que, nos dias que correm, têm tentado conter as legitimas aspirações dos madeirenses a uma Autonomia mais forte”, aponta o autor, que também já serviu a Região como deputado na Assembleia Legislativa Regional e na Assembleia da República.