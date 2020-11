Biden recusa declarar vitória mas mostra confiança na eleição

O candidato à Casa Branca, Joe Biden, disse hoje que não está pronto para declarar vitória enquanto decorre a contagem dos votos nas presidenciais nos Estados Unidos mas manifestou confiança de que no final da contagem será o vencedor.

"Quando a contagem terminar, acreditamos que seremos os vencedores", destacou o democrata em declarações aos jornalistas.

Joe Biden falava ao lado da candidata à vice-presidência Kamala Harris, senadora da Califórnia e vincou que "cada voto deve ser contado", noticia a agência AP.

"Nós, o povo, não seremos silenciados", acrescentou, sem responder a perguntas.

Numa declaração onde soou já como presidente recém-eleito nos Estados Unidos, o democrata prometeu aproximar-se de oponentes políticos e insistiu que a presidência "em si mesma não é uma instituição partidária".

O candidato democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos, Joe Biden, derrotou no Wisconsin o Presidente Donald Trump, segurando os 10 delegados em causa, recuperando o estado que perdera na votação de 2016.

A campanha de Trump já pediu uma recontagem.

A vitória de Biden no Wisconsin permite adicionar mais 10 delegados aos 238 já obtidos para o Colégio eleitoral, enquanto Trump se mantém nos 213.

Para se vencer as eleições será necessário que um dos candidatos atinja os 270 delegados no Colégio eleitoral.

Em 2016, Trump ganhou as presidenciais no Wisconsin com pouco menos de 23.000 votos, marco que, conjugado com as vitórias no Michigan e na Pensilvânia, ajudou a garantir seu primeiro mandato na Casa Branca.

Aguardam-se ainda os resultados de seis estados, entre eles a Pensilvânia, Michigan, Geórgia e Carolina do Norte.