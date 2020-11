Escolas da Ponta do Sol e Ribeira Brava vencem Europeu Calling

Um grupo de alunos das escolas Básica e Secundária da Ponta do Sol e Padre Manuel Álvares foram os vencedores da primeira edição do concurso de vídeo Europe Calling, promovido pela eurodeputada Sara Cerdas, em colaboração com a Secretária Regional da Educação, Cultura e Tecnologia e pelo centro Europe Direct.

Com a temática ligada ao uso do plástico e a protecção do meio ambiente, os dois vencedores ganham uma viagem a Bruxelas, com visita ao Parlamento Europeu.

Na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu esta tarde, a eurodeputada Sara Cerdas fez questão de evidenciar a qualidade dos trabalhos apresentados, ao mesmo tempo que destacou a grande participação mesmo em contexto de pandemia. Foram 12 as equipas finalistas.

Já Jorge Carvalho, secretário da Educação, referiu que estas temáticas dizem respeito a todos os cidadãos, ao mesmo tempo que deu conta de que estas iniciativas são importantes para o processo formativo dos alunos. Na sua opinião, as escolas da Região têm sabido responder aos desafios colocados, evidenciando uma cidadania activa dos alunos e das comunidades educativas.