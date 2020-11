Capitania cancela aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal cancelou, na manhã desta quarta-feira, o aviso para vento forte que vigorava na Região.

A Capitania informa que o vento estará fresco a muito fresco, tornando-se gradualmente moderado a fresco e por vezes muito fresco, mas a partir do final da tarde. A visibilidade prevê-se de boa a moderada, por vezes fraca.

A capitania aponta ainda para ondas, na Costa da Norte, entre 3 a 4 metros N/NE passando depois a ondas de N/NW. Na Costa Sul as ondas andarão pelos 1 a 1,5 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Este aviso prolonga-se até às 6 horas desta quinta-feira.

Esta manhã, a Capitania do Porto do Funchal também cancelou o aviso de mau tempo (sinal), que vigorava na Região desde segunda-feira, depois de ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera esse alerta.