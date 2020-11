22 milhões de euros para reforçar competitividade do destino Madeira

O Governo avança com medidas para o fomento e incremento da competitividade do Destino Madeira, visando a recuperação dos impactos negativos, económicos e sociais, com vista à reactivação e revitalização das empresas e de toda a actividade turística regional.

“O conceito de Madeira Safe to Discover estará presente na concretização do Calendário Anual dos Eventos Turísticos tendo em vista a sua melhoria contínua, inovação, descentralização, maior interligação com a Cultura e com a Natureza, enaltecendo a identidade regional e os recursos naturais e patrimoniais do destino, com um contributo essencial, também, para a dinamização da economia local”, diz o documento do Orçamento Regional para 2021, que será apresentado dentro de instantes pelo vice-presidente do Governo Regional.

O Governo Regional prevê ainda o lançamento e o reforço de diversas medidas de revitalização deste sector, de entre as quais podem ser destacadas a comparticipação pública ao Plano de actividades da Associação de Promoção da Madeira (que ascenderá a 13,0 milhões de euros em 2021), bem como o reforço do calendário de eventos e demais conteúdos turísticos (com valor previsto de cerca de 9,2 milhões de euros em 2021).