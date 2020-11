Governo reserva 15,8 milhões em incentivos à mobilidade

O incentivo à Mobilidade rodoviária, aérea e marítima de pessoas será mantido em 2021, constituindo um "relevante pilar de actuação do Governo Regional", estando alocado um investimento que soma 15,8 milhões de euros

A proposta de Orçamento da Região preconiza para 2021 diversas medidas e apoios com o objectivo de manter a redução generalizada dos custos de utilização dos transportes públicos pela população residente.

São, assim, mantidos os apoios sociais que garantem a redução do custo dos Passes sociais, que representam um impacto de 7,5 milhões de euros em 2021), para além da atribuição do Passe Sub-23 (cerca de 200 mil euros).

Serão igualmente mantidos os incentivos inerentes ao Subsídio de Mobilidade ao Porto Santo (no valor de 1,5 milhões de euros em 2021), bem como a garantia, pelo Governo Regional, do princípio da continuidade territorial e consequente prossecução do Subsídio Social de Mobilidade.

Está, logo, assegurada a continuidade do programa Estudante Insular, através do qual o Governo Regional liberta as famílias madeirenses com filhos a estudar no continente do esforço financeiro inerente ao custo das passagens aéreas (cerca de 5 milhões de euros/ano).

A transição para uma mobilidade mais sustentável ambientalmente e menos dependente de combustíveis fósseis, quer na Madeira quer no Porto Santo, é ainda promovida pelo incentivo à aquisição de veículos 100% elétricos, sejam automóveis ou motociclos, continua também no topo das prioridades tendo em vista descarborização da economia, ao qual está alocado um investimento anual de um milhão de euros por ano.

Além deste, é ainda acrescido, em 2021, de um incentivo ao abate de viaturas particulares (dotação prevista de 500 mil euros).