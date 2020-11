PSD apela aos madeirenses que não descurem a prevenção do cancro em tempo de covid-19

Após uma reunião com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro - no final das campanhas de sensibilização para os cancros da mama e da próstata, respetivamente o 'Outubro Rosa' e do 'Novembro Azul - o Grupo Parlamentar do PSD deixou um apelo aos madeirenses para que "não descurem a prevenção do cancro em tempo de pandemia".

A deputada Conceição Pereira garantiu também que "os serviços de saúde da Região estão a funcionar a 100 para as situações covid-19, mas também para as situações não covid" e que a "covid não deve levar a que as pessoas adiem a procura de respostas por medo, porque isso pode levar a um atraso no diagnóstico".

“Os Serviços de Saúde são dos locais mais seguros onde as pessoas podem recorrer”, disse, sublinhando que “os profissionais são testados, são cumpridas todas as medidas de higiene e os exames consultas e cirurgias são pré-agendados de modo a manter o indispensável distanciamento físico”.

Não recorrer aos serviços de saúde "só vai provocar aumento da mortalidade em três, quatro ou cinco anos”, insistiu.

Conceição Pereira lembra que, "hoje, é possível a cura de uma percentagem significativa de cancros, com os meios de que dispomos, quer de diagnóstico quer de terapêutica".

A social-democrata realçou ainda o “trabalho meritório” realizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, que nos últimos dois meses promoveu acções exaustivas ao nível da sensibilização para o rastreio e prevenção dos cancros da mama e da próstata, os que mais afectam as mulheres e os homens.