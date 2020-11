Transferência do sistema electrónico da antiga lota concluída com sucesso

Os serviços de Lotas e Entrepostos da secretaria regional de Mar e Pescas e os técnicos das empresas continentais que se deslocaram à Região, concluíram esta madrugada, “com sucesso”, a operação de transferência da antiga lota para as novas instalações do sistema eletrónico que auxilia no leilão do pescado, informou a tutela através de comunicado de imprensa.

A transferência dos equipamentos iniciou-se na passada sexta-feira (dia 27 de Novembro) e ocupou todo o fim-de-semana. "Os primeiros testes realizaram-se sábado e já na última madrugada o sistema voltou a ser testando, tendo a operação sido concluída conforme o previsto", refere a mesma nota.

“O sistema está a funcionar em pleno”, adianta ainda a secretaria, que se congratula pela forma como decorreu a operação, dirigindo ainda uma palavra de "reconhecimento a todos os técnicos e funcionários que colaboraram".

Às 06h30 desta segunda-feira, 30 de Novembro, a embarcação 'Anjo do Mar' foi a primeira a descarregar peixe-espada, tendo sido realizada a primeira venda nas novas instalações. Tratou-se de uma venda por contrato de abastecimento, sendo pesados mais de 2,5 toneladas de peixe-espada preto.

"Mesmo não havendo peixe para venda por leilão, alguns compradores tiveram a oportunidade de testar os seus comandos e inteirar-se das novas metodologias de trabalho implementadas", acrescenta a nota.