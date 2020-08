SESARAM implementa novo sistema de acesso

O Núcleo de Informática do SESARAM (Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira) desenvolveu um novo sistema electrónico de identificação e registo para os utentes, para já no âmbito das consultas, exames e gestão de visitas, mas pretende estender igualmente ao Serviço de Urgência. Chama-se [email protected], é o Identificador Digital do utente no Serviço de Saúde da RAM, e funciona em combinação com o sistema [email protected], disponível nos quiosques da consulta externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os utentes com consulta ou exame marcado e com correio electrónico registado receberão o seu [email protected] por correio electrónico. Quem não está registado pode pedir o [email protected] através do Portal do Utente.

Este cartão permite efectuar o registo automático de presença no sistema [email protected], através da leitura de um código. “Aos utilizadores já registados com o correio electrónico, é-lhes enviado um documento com um código QR que é lido pelo sistema [email protected], sendo desnecessária a ida a um dos balcões de atendimento”, informa o SESARAM. “Ao utente com o identificador digital no telefone, ou impresso, basta-lhe aproximá-lo do quiosque para que a sua presença seja registada de forma automática”, não sendo necessário se deslocar a um balcão.