Secretaria do Mar investe 60 mil euros em dois guinchos para a lota do Funchal

A secretaria regional de Mar e Pescas acaba de adjudicar a compra de dois novos guinchos para serem instalados na nova lota do Funchal, investimento na ordem dos 50 500 euros, a que acresce a taxa de IVA de 22 por cento.

"O fornecimento deste equipamento obrigou a realização de um concurso separado do concurso da empreitada da nova lota do Funchal porque nas regras do programa comunitário de cofinanciamento do edifício da lota os guinchos não são elegíveis", explica através de uma nota de imprensa.

Além disso, revela que "com esta restrição comunitária, o custo do novo equipamento, fundamental para operacionalizar as descargas mecânicas do pescado, é totalmente suportado pelo Orçamento da Região", sendo que "o contrato de adjudicação foi enviado para publicação, conforme determinam as regras de contratação pública".

O mesmo comunicado adianta que "as instalações da nova lota do Funchal devem entrar em funcionamento até ao final do próximo mês de Setembro".

"O sistema é constituído por uma viga telescópia, com 9,8 metros de cumprimentos, que ficará apoiada numa das vigas existentes na estrutura metálica da cobertura do cais, com capacidade de carga de 500 quilos e um avanço da grua de cinco metros, a contar desde o cais de acostagem das embarcações", concluiu.