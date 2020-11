Dupla madeirense sagra-se vice-campeã de 'Pares Senhoras' nas Caldas da Rainha

A dupla Ana R. Fernandes/Cláudia Lourenço esteve em destaque nos 'XII Campeonatos Internacionais de Juniores', que decorreu este fim-de-semana (de 28 a 29 de Novembro), no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha. As madeirenses conquistaram o 2.º Lugar na prova de 'Sub-19 Pares Senhoras'.

Esta competição internacional, organizada pela Federação Portuguesa de Badminton, contou com a participação de três atletas regionais, em representação da Seleção Nacional de Sub-19, Pedro Portelas (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres), Ana Fernandes (Club Sports da Madeira) e Cláudia Lourenço (Associação Desportiva Pontassolense).

As vice-campeãs disputaram a final frente ao par italiano, Katharina Fink | Yasmine Hamza, cedendo no encontro por 2-0.



Já na categoria 'Sub-19 Singular Senhoras', a atleta Ana R. Fernandes alcançou a meia-final da vertente, cedendo por 2-0, frente à atleta italiana Katharina Fink, atleta que viria a sagrar-se vice-campeã na prova. A atleta Cláudia Lourenço, na referida vertente, viria a ceder nos 1/4 Finais, frente à atleta Ana Fernandes (POR), pelo resultado 2-0.



Em 'Sub-19 Pares Mistos', a dupla Cláudia Lourenço | Pedro Campos atingiram as meias-finais na vertente, cedendo no encontro que decidia a passagem à final, por 2-0, frente ao par Gabriel Rodrigues (POR) | Mariana Neves (POR), par que viria a sagrar-se campeão da vertente. A dupla Pedro Portelas | Madalena Fortunato, cederam nos 1/4 Final frente ao par Rodrigo Dias (POR) | Mariana Afonso (POR), por 2-0, e a dupla Mathias Rodrigues | Ana Fernandes, viriam a ceder nos 1/4 Final frente ao par Cláudia Lourenço | Pedro Campos, por 2-1.



Nos 'Sub-19 Singular Homens', o atleta Pedro Portelas alcançou os 1/4 Finais na vertente, cedendo no encontro que decidia a passagem às meias-finais frente ao atleta Gabriel Rodrigues (POR), por 2-0.