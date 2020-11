Presidente eleito dos EUA torceu o pé a brincar com o cão

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, torceu um pé quando brincava com um dos seus cães, mas o médico que o examinou no domingo não detetou nenhuma fratura.

Biden torceu o pé direito no sábado e foi avaliado no domingo por um ortopedista na cidade de Newark, no estado de Delaware, informou o seu gabinete. Segundo o médico, o exame radiológico inicial confirma que "não há fratura". Contudo, por precaução, Biden, de 78 anos, irá fazer um outro exame, uma tomografia computorizada.

O ex-vice do Presidente Barack Obama será empossado em 20 de janeiro, tornando-se o mais velho Presidente dos Estados Unidos. "Major", com o qual Joe Biden brincava quando torceu o pé, será o primeiro cão resgatado de um abrigo a viver na Casa Branca. O cão foi adotado em 2018 pela família do Presidente eleito, que tinha desde 2008 um outro cão, "Champ", que também irá para a Casa Branca.

Para hoje está previsto que Joe Biden receba o seu primeiro 'briefing' classificado com a Administração de Donald Trump. No dia 25 de novembro, o conselheiro da equipa de transição Jen Psaki disse que o Presidente eleito receberá hoje o primeiro 'briefing' presidencial diário, a reunião regular sobre as informações mais confidenciais oferecidas aos principais funcionários do Governo dos EUA.