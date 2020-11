Orçamento Regional para 2021 com alívio fiscal para a classe média

O Orçamento Regional para o próximo ano, que será entregue hoje na Assembleia Legislativa da Madeira, prevê que os madeirenses paguem até menos 30% de impostos do que os continentais. Nalguns casos, a factura das famílias no IRS pode ser reduzida em 91%. O assunto faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO.

A imagem em maior destaque na primeira página ilustra uma notícia que revela que a pandemia agravou o subfinanciamento da Saúde na Madeira. Desde o início do ano, o SESARAM adjudicou 12,5 milhões de euros em contratos tendo em vista o combate à pandemia.

Nesta edição também ficamos a saber que o confinamento afectou 3% dos alunos da Madeira. A maior incidência da doença ocorreu nas creches. Entretanto, metade das 1.200 crianças que ficaram em casa devido à Covid-19 desde o início do mês de Novembro já regressaram às aulas presenciais. Há um estudo que vai aferir aprendizagens em tempo de pandemia.

O aumento do número de burlas com compras online e a derrota do Nacional em casa do Portimonense (1-0) com um penalti no fim do jogo são outras notícias com chamada à primeira página.