Duo Bruno Santos e Rita Redshoes no Saccharum Sessions

A sexta edição do Saccharum Sessions está marcada para 5 de Dezembro, pelas 20 horas, com o duo Bruno Santos e Rita Redshoes.

A noite começa com um jantar que abre portas a um concerto exclusivo, que terá lugar na sala Melaço do resort.

A particularidade do duo Bruno Santos e Rita Redshoes reside numa abordagem jazzística sobre um repertório essencialmente pop, composto maioritariamente por temas originais da cantora, mas com uma passagem por alguns clássicos do jazz e outras surpresas. O resultado é um concerto especial e emotivo, em que a guitarra e a voz se encontram e as melodias pairam sobre novas harmonias e cores.

O acesso ao evento, que inclui jantar e concerto, tem o custo de 49 euros por pessoa. Para quem pretende prolongar o momento, o hotel oferece uma proposta mais completa com alojamento. As estadias para quartos duplos no hotel começarão nos 140 euros por noite para estadia em tipologia 'courtyard' e vão incluir dois acessos à experiência – jantar e concerto.

As reservas podem ser feitas através do email [email protected].