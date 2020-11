ARM corta água em Câmara de Lobos e Porto Santo para reparações

Assim, no concelho de Câmara de Lobos ocorrem cortes nestas situações:

Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Lourencinha, Ribeiro Real e Fajã, no dia 30/11/2020, entre as 9h00 e as 13h00.

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Covão, Panasqueira e Vargem, no dia 30/11/2020, entre as 9h00 e as 13h00.

Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Nogueira e Pedregal, no dia 02/12/2020, entre as 9h00 e as 15h00.

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no sítio do Garachico, no dia 02/12/2020, entre as 9h00 e as 13h00.

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Ribeira Fernanda e Quinta do Leme, no dia 03/12/2020, entre as 9h00 e as 13h00.

Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Ribeiro Real, no dia 04/12/2020, entre as 9h00 e as 13h00.

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no sítio da Vargem, no dia 04/12/2020, entre as 9h00 e as 13h00.

Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Saraiva, no dia 04/12/2020, entre as 11h00 e as 15h00.

No concelho do Porto Santo:

Na freguesia do Porto Santo, no sítio do Campo de Cima, no dia 03/11/2020, entre as 13h00 e as 18h00.

Perante estes cortes imprescindíveis para a melhoria do serviço, a ARM agradece a compreensão de todos.