Sítios da Torre e Espírito Santo em Câmara de Lobos ficam sem água durante a manhã de quarta-feira

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. "informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável" nas zonas da "Torre e Espírito Santo", entre as 9h00 e as 13 horas de quarta-feira, 19 de Agosto de 2020, aponta uma nota da empresa pública.

Como habitualmente, pede-se e agradece-se "a compreensão de todos" os afectados que, de acordo com o mapa anexo nas imagens abrange uma grande parcela da população da freguesia de Câmara de Lobos.

Já hoje a empresa de distribuição e gestão das águas na maioria dos concelhos da Madeira vai fazer uma intervenção que também afectará uma boa fatia da população da freguesia e concelho de Machico.

Assim, será feita a "interrupção de abastecimento de água, devido a intervenções de melhoria nas redes" nos sítios do Poço do Gil, Paraíso e Ribeira Seca, entre as 14h00 e as 19 horas desta segunda-feira.