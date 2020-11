Governo Regional a favor da aprovação do Orçamento para 2021

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participou numa reunião do Conselho Consultivo do Banco de Portugal, que se realizou, esta tarde, por videoconferência, onde disse que o Governo Regional é a favor da aprovação do Orçamento para 2021.

"A Madeira, através do Governo Regional, esteve presente nesta reunião, como tem estado sempre. Manifestamos a aprovação do Orçamento de 2021 e deixamos também as portas abertas, como sempre, para continuar o diálogo produtivo e frutífero junto do Banco de Portugal", afirmou.

Nesta reunião este presente o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.