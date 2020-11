Deputados do PSD “colocam a Madeira em primeiro lugar”

Miguel Albuquerque, na qualidade de presidente do PSD-Madeira, assina um comunicado onde reafirma que os deputados do seu partido “estão, como sempre estiveram, ao serviço do povo Madeirense e dos superiores interesses da Região”.

O líder social-democrata recorda que a Região e o seu Governo têm “actuado praticamente sem nenhuma ajuda do Estado português, quer no quadro da luta contra a pandemia, quer na resposta social e económica”, pelo que a posição dos Deputados do PSD/Madeira “dependerá sempre da avaliação política em cada momento”.

Significa que os deputados madeirenses na Assembleia da República “continuarão a tomar todas as posições políticas que se imponham, para defender a Madeira”, assegura Miguel Albuquerque, dando como exemplo a votação desta manhã, no quadro do Orçamento de Estado para 2021.

Por isso, alerta para “idênticas tomadas de posição (como por exemplo no Orçamento Retificativo de 2015 e no Orçamento de Estado de 2020), dissonantes da posição do Partido a nível nacional”, que não são inéditas e “confirmam o único compromisso dos nossos eleitos: o de colocar a Madeira em primeiro lugar. Sempre”.