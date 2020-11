Agente da Divisão Policial de Machico infectado com Covid-19

Um agente da Divisão Policial de Machico está infectado com Covid-19. A existência de um caso positivo de Covid-19 nas forças de segurança foi reportado pelas autoridades de saúde na passada quarta-feira, dia 25 de Novembro, no boletim diário que dá conta da evolução epidemiológica na Região Autónoma da Madeira.

Ao DIÁRIO, ainda que não especifique o local onde trabalha o polícia, o Comandante do Comando Regional da PSP da Madeira, Superintendente-Chefe Luís Simões, “confirma a infecção com Covid-19 de um polícia” do Comando Regional e diz que o mesmo encontra-se “actualmente em confinamento”.

No que concerne aos procedimentos adoptados, o Comando Regional informa ainda que “foram e estão a ser seguidos todos os protocolos existentes na Polícia de Segurança Pública, em estreita articulação com as autoridades de saúde regionais”.