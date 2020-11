Via rápida no laranja e coração do Funchal no vermelho

Há demoras na via rápida desde o nó da Cancela até à saída no nó de acesso à Pena e Ribeira de João Gomes no sentido Caniço-Funchal, bem como na subida de Santa Rita. Conte com trânsito mais compacto nos acessos e saídas dos Viveiros, Santo António e São Martinho.

Já fora da via rápida, a descida junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia e Hospital Dr. Nélio Mendonça está no vermelho. A circulação está difícil ainda na entrada a Este no Funchal, com filas no cruzamento para a Rua João de Deus e Visconde Anadia.