15 fotos de um 15 de Agosto penalizado pela covid-19

O Bispo do Funchal acredita que a fé ainda move os fiéis em tempo de pandemia e essa foi a razão para hoje a Igreja do Monte ter enchido, ainda que com distanciamento entre fieis, para a celebração eucarística de Nossa Senhora do Monte. D. Nuno Brás diz que “não esperaria outra coisa”.

Referiu ainda: “Precisamos de nos adaptar às situações”, como esta pandemia que tem alterado as celebrações religiosas.

“Precisamos de nos adaptar às situações”, diz D. Nuno Brás O Bispo do Funchal, que hoje celebra a Eucaristia em honra de Nossa Senhora do Monte, não tem dúvidas em afirmar que é graças à “intervenção de Nossa Senhora” que a Madeira não regista nenhuma morte por Covid-19, assim como ao trabalho dos técnicos e médicos que tudo fazem para salvar vidas.

Na cerimónia estiveram membros do Governo Regional, da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia do Monte, entre ouras entidades regionais.

O presidente do Governo Regional Miguel Albuquerque referiu que esta sempre foi uma festa essencialmente religiosa e continua a ser uma grande manifestação de fé: “As circunstâncias alteraram-se, mas as pessoas continuam a manifestar a sua devoção a Nossa Senhora do Monte, que é a nossa padroeira”, disse o governante, salientando que é preciso “agradecer pelo facto de termos a situação controlada”, no que diz respeito à pandemia, mas também “ter fé e esperança no futuro”.

Já o presidente da Câmara Municipal do Funchal salientou a necessidade de adaptar as comemorações de forma a salvaguardar a saúde pública dos cidadãos, mantendo as celebrações de fé e devoção, uma vez que “são parte integrante da identidade da nossa cidade e da alma do nosso povo, o que nos cabe a todos preservar".