A via rápida está verde, com apenas algumas demoras na subida do Caniço e nos acessos principais em direcção ao Funchal, que a esta hora começa a acusar a pressão de todos os condutores que procuram chegar ao centro. As entradas na Cancela, Boa Nova, São Martinho, Santo António e Câmara de Lobos estão com algum trânsito, nada fora do normal para um dia de semana, assim como as principais saída, a dos Viveiros, a do Hospital e para a Pena e Campo da Barca.

Já no centro, conte com filas se vem para a zona do Mercado, se desde a Rua 5 de Outubro ou a Avenida Caloust Gulbenkian.