Câmara de Lobos eleva nível de alerta municipal devido ao aumento de casos

Devido ao crescimento de casos de transmissão local da COVID-19 no Concelho, o Município de Câmara de Lobos elevou hoje o nível de alerta municipal. Passou do nível verde (o mais baixo/até 10 casos de infecção) para o nível azul (11 a 25 casos/o segundo mais grave de uma escala de cinco) de acordo com os critérios definidos no Plano de Contingência do Município.

“Temos assistido, nos últimos dias, a um crescimento de casos de transmissão local da COVID-19 no Concelho de Câmara de Lobos.

Face a esta situação o Serviço Municipal de Protecção Civil está em estado de prontidão escalando o concelho para o estado de alerta azul”, informou ao início da noite o Município através da página oficial na rede social Facebook.

Na mesma publicação a autarquia presidida por Pedro Coelho recorda que “no dia 11 de Novembro realizámos uma acção de sensibilização junto dos comerciantes locais de restauração, bares e similares de todo o concelho, no sentido de apelar ao cumprimento das normas emanadas pelo Conselho de Governo do dia 5 de Novembro, que previa a redução para dois terços do número de mesas licenciadas. Hoje, dia 24 de Novembro, voltámos a realizar mais uma acção, no sentido de verificar o cumprimento das normas”, adianta.

Prossegue que “é expectável que o número de casos venha a aumentar nos próximos dias. Câmara de Lobos não é diferente dos restantes municípios, o vírus não conhece fronteiras administrativas”, justifica. E acrescenta: “Somos um concelho onde a centralidade urbana é bastante marcante, aliada a uma elevada densidade populacional, pelo que é de sobremaneira importante que todos cumpram as regras para que não se verifique o surgimento de mais cadeias de contágio”, apela.

Reitera depois que “a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, através do Serviço Municipal de Proteção Civil está a trabalhar no sentido de minimizar o risco de contágio dentro do concelho, mas a prevenção passa sobretudo por cada um de nós”. Nesse sentido reforça o apelo à população para que “observe com especial rigor as medidas preventivas em vigor para reduzir a exposição e a transmissão da doença”, enunciando depois uma dezena de recomendações sanitárias.

Por último lembra aos câmara-lobenses que “o impacto do vírus pode ser minimizado através da eliminação dos vectores de contágio. Este é o derradeiro esforço, não podemos desmobilizar agora no combate à doença”, concretiza o apelo para que todos sejam agentes de Saúde Pública.