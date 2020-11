APRAM dá as boas-vindas a veleiros holandeses

A presidente do Conselho de Administração da APRAM, S.A., deu esta tarde, as boas-vindas aos comandantes dos dois veleiros holandeses que estão atracados no cais sul.

Paula Cabaço foi acompanhada pelos agentes de navegação da Blatas Shipping, na habitual troca de presentes com os comandantes do 'Wilde Swan', no caso foi o segundo comandante, o português Francisco Miguel dos Santos Oliveira, e do 'Gunilla', Johannes Cornelis de Lind Van Wijngaarden que agradeceram a forma hospitaleira como foram recebidos nesta escala na Madeira.

O 'Wilde Swan' deixa a Madeira na manhã desta quarta-feira, com destino às Caraíbas e após 96 horas de estadia na Madeira.

O 'Gunilla' parte no próximo dia 28, perfazendo nesse dia 120 horas na região.

Toda a tripulação fez o teste PCR à COVID-19, com resultado negativo. Por isso, os 97 tripulantes dos dois veleiros foram autorizados a ir a terra.