Layoff e apoio à retoma custam 35 milhões

3.500 trabalhadores encontram-se abrangidos pelos sistemas de apoio da Segurança Social. O número de beneficiários do RSI volta a aumentar na Região.

Na saúde o DÍARIO faz referência às infecções que isolam cuidados paliativos. 200 doentes do lar do Hospital João de Almada estão a ser testados. Visitas e transferências estão suspensas.

Quanto aos novos casos positivos da Covid-19 foram confirmados mais 16 novos casos, 13 de transmissão local e registam-se 61 situações de estudo.

Na página 11, o destaque vai para a assuntos de justiça. Fraude com apoios europeus na mira do Ministério Público. Empresários nacionais e estrangeiros terão criado sociedades instrumentais na Madeira e apresentado facturação falsa.

A última página desta quarta-feira do DIÁRIO é dedicada às eleições presidências. Paulo Cafôfo declara apoio a Marcelo. Presidente do PS-M diz que o actual Presidente “não tem faltado à Madeira”.

Também a ‘Entrevista’ de hoje é da candidata às eleições presidências, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, que elogia regionalização dos serviços de saúde e combate à pandemia.

