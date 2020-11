Candidaturas a apoios a pescadores e armadores da Madeira superiores a 922 mil euros

As candidaturas aprovadas no âmbito do apoio de compensação salarial destinado aos pescadores, apanhadores e armadores da Madeira afetados pela pandemia atingem mais de 922 mil euros, afirmou hoje o secretário regional do Mar e das Pescas.

Teófilo Cunha falava numa audição parlamentar na Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente da Assembleia Legislativa da Madeira, requerida pela bancada do PS.

O objetivo era esclarecer os deputados sobre questões relacionadas com "a renovação da frota de espadeiros, o apoio de compensação salarial para a pesca e o funcionamento da lota".

Segundo o governante, para a compensação salarial foram disponibilizados 1,250 milhões de euros.

As candidaturas envolvem já "573 pescadores e quatro apanhadores, atingindo o valor de 690 mil euros (685 mil para as pescadores e 5.000 para os apanhadores)", disse Teófilo Cunha.

A somar a estes profissionais, existem 71 armadores que vão receber cerca de 231 mil euros de ajudas para fazer face aos prejuízos provocados pelos condicionalismos da pandemia da covid-19, o que totaliza mais de 922 mil euros.

O secretário regional enfatizou que "até ao momento os pescadores já receberam mais de 220 mil euros", perspetivando que "o pagamento fica concluído no próximo mês".