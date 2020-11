Os gabinetes do Presidente da República e do Primeiro-Ministro já confirmaram à presidência do Governo Regional da Madeira que o decreto que proíbe a circulação entre concelhos nos fins-de-semana com ‘pontes’ não se aplica às Regiões Autónomas.

Garantia revelada hoje por Miguel Albuquerque para justificar que “as medidas cá serão adequadas à nossa realidade e não vamos aplicar cegamente o decreto nacional”. O presidente do Governo Regional reafirmou hoje que não haverá proibição na circulação inter-municipal na Madeira. “Isso não vai acontecer na RAM porque o nosso índice de infecção por 100 mil habitantes são 58” ou seja, “nós não temos, neste momento, uma situação equivalente à maioria dos concelhos do continente”, sublinhou.

Albuquerque admitiu que “há uma omissão” no decreto que motivou uma interpretação errónea relativamente às medidas – que leu do princípio ao fim na noite de ontem - mas o anexo do mesmo decreto acaba por esclarecer, ao não constar as regiões autónomas.

De resto, reconhece que “Portugal Continental está a passar uma fase muito difícil”, ao ponto de já registar “índices de infecção, neste momento, superiores a Espanha e ao Reino Unido” realidade que na opinião do Governo Regional configura uma situação “muito descontrolada”

Por cá, ficou a garantia que “não temos ainda [transmissão comunitária] e espero não ter em breve”, afirmou.