Agitação marítima coloca Madeira sob aviso amarelo

Para já por um período de 26 horas – entre as 15 horas do dia 25, quarta-feira, e as 17 horas do dia 26, quinta-feira – o IPMA acaba de emitir aviso meteorológico amarelo para a agitação marítima na costa Norte da Madeira e em Porto Santo. Assim, a partir do meio da tarde desta quarta-feira são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa. Como a altura máxima equivale ao dobro da altura significativa, equivale dizer que poderão surgir (cerca de 3 ondas em 24 horas) ondas até 10 metros. Fica o aviso!