Rui Pinto vasculha segredos de empresa na Zona Franca ligada à Venezuela

Parece que a Madeira não escada à 'teia' de Rui Pinto, criador do 'Football Leaks', libertado na última sexta-feira.

No lote de instituições, gabinetes de advogados, clubes de futebol e personalidades investigadas pelo 'hacker' encontram-se também os e-mails de uma misteriosa 'holding' financeira com sede na Zona Franca da Madeira, avança o Jornal de Notícias de Lisboa na sua edição impressa de hoje (9 de Agosto).

Trata-se, segundo o JN, da Sable SGPS Lda., uma entidade detida por uma família venezuelana de origem portuguesa, através de uma encruzilhada de empresas 'offshore', "com o provável intuito de salvaguardar uma nacionalização selvagem dos seus bens e sociedades por parte do Governo da Venezuela"

Rui Pinto, que estava desde 8 de Abril deste ano em prisão domiciliária e proibido de aceder à Internet, saiu agora em liberdade, apesar de ainda estar a ser investigado por intrusões nas caixas de e-mail de outras entidades, figuras públicas e empresas.

Segundo o Correio da Manhã, a Polícia Judiciária recrutou Rui Pinto para ser investigador do Estado. "Colaboração vale liberdade mas também poderá contemplar nova identidade, com ordenado, casa e despesas pagas", revela o matutino.

Com efeito, a colaboração com a Polícia Judiciária (Rui Pinto já cedeu todos os códigos secretos de acesso aos dispositivos informáticos onde foi guardada a informação pirateada ao longo de anos) já valeu ao pirata informático a suspensão provisória de cinco inquéritos-crime, incluindo dois casos de invasão dos sistemas informáticos da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério da Justiça.

A única restrição à sua liberdade é a obrigação de se apresentar às autoridades uma vez por semana.

Rui Pinto começa a ser julgado em 4 de Setembro no Tribunal Central Criminal de Lisboa por 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão.