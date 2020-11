A manchete do DIÁRIO desta terça-feira revela que o Funchal e Porto Santo são os únicos a subir dívida. O passivo global dos municípios da Região desceu para os 74 milhões de euros, em 2019, atingindo o melhor resultado de sempre. As contas das câmaras são hoje apresentadas pela Ordem dos Contabilistas Certificados.

Em destaque surge também a vitória do Marítimo: Pinho acabou com o sofrimento. Avançado assinou, com um ‘hat-trick’, a vitória verde-rubra (3-2 após prolongamento) em Penafiel, garantindo a passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

A covid-19 continua em destaque. Num dia em que houve mais 8 casos de transmissão local, pode ler que o contágio entre bebés origina primeiro surto nas escolas. Infecções contraídas em dois infantários resultaram 12 casos positivos.

Arguidos da queda da árvore vão a julgamento é outro assunto em destaque na primeira página. Vice-presidente da Câmara do Funchal e Chefe de Divisão dos Espaços Verdes respondem por 13 crimes de homicídio por negligência. Juíza decidiu não pronunciar Paulo Cafôfo.

Nesta edição, saiba ainda que a crise pandémica fez disparar corrida ao crédito. Número de empresas com pedidos de empréstimo à banca aumentou 44%, entre Março e Setembro.

