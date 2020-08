Temperatura do ar no Funchal ultrapassa os 29 graus

Apesar do tempo encoberto, as temperaturas do ar registadas hoje até a última hora (14 horas) voltam a confirmar a previsão de tempo quente e a emissão nos avisos meteorológicos (amarelo) emitidos para a Madeira e Porto Santo.

Neste ‘Dia da Cidade’, destaque para o calor que se faz sentir no Funchal, que na última hora viu a temperatura subir até ao 29,4ºC (Observatório), valor extremo da temperatura máxima.

Outras sete estações meteorológicas localizadas nos diferentes sectores da ilha da Madeira e Porto Santo também registaram temperaturas condizentes com os critérios de emissão do aviso meteorológico. Na costa Sul da ilha da Madeira (‘amarelo’ para temperaturas entre os 27,0ºC e os 29,9ºC) foram registados valores do aviso meteorológico também no Funchal/Lido (27,7ºC) e em Santa Cruz/Aeroporto (27,0ºC). Na costa Norte (de 24,0ºC a 26,9ºC) o tempo quente ‘amarela’ São Vicente (26,3ºC), Porto Moniz (24,5ºC) e a Ponta de São Jorge (24,1ºC). Nas regiões montanhosas (de 25,0ºC a 27,9ºC) Bica da Cana (26,0ºC) e Pico do Areeiro (25,5ºC) são as localidades mais quentes monitorizadas por estações meteorológicas do IPMA. O mesmo faz-se sentir em Porto Santo (de 26,0ºC a 27,9ºC) onde até ao ‘meio-dia solar’ havia registado 27,7ºC de temperatura máxima.

Confirmou-se também a previsão de precipitação em praticamente todo o Arquipélago, excepção apenas para Santa Cruz e para as duas estações mais altas da ilha da Madeira (Pico do Areeiro e Chão do Areeiro) e ainda nas Selvagem Grande. De resto, todas as estações meteorológicas 'acusam' a ocorrência de precipitação, mais significativa no extremo Oeste (Ponta do Pargo 10,0 mm) e costa Norte (Porto Moniz 5,6 mm e Santana 5,0 mm).