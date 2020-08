Verbas do Fundo de Recuperação devem chegar a partir do 1.º Trimestre de 2021

As verbas do Fundo de Recuperação e Resiliência devem começar a chegar à Madeira no segundo trimestre de 2021 e as do Quadro Plurianual de Investimento no segundo semestre de 2022, espera Rui Barreto, o secretário regional da Economia. Por agora o Governo Regional vai lutando contra os impactos da pandemia “infelizmente” apenas com o dinheiro do Orçamento Regional, ao mesmo tempo que procura escutar os diversos parceiros.

Rui Barreto está hoje no Porto Santo, no âmbito do ‘Ouvir para Decidir’ dinamizada pelo Conselho Consultivo de Economia que permitirá recolher os contributos dos empresários do Porto Santo para o Plano de Recuperação da Economia. “Entendemos que este não é o momento dos homens messiânicos, este é o momento de juntarmos forças, ouvirmos as instituições representativas do Porto Santo, fazer sentir o que estamos a fazer, mas também receber contributos para que o Governo, que tem a missão de governar e governar bem, possa adaptar as políticas”. Neste sentido, diz que quer ouvir associações empresariais, trabalhadores, empresários e sindicatos.

“O Governo tem estado, como eu costumo dizer, com o kit de primeiros-socorros, o kit de sobrevivência, a implementar um conjunto de medidas que consideramos as mais adequadas para o momento que estamos a viver. Mas temos que olhar diferente, olhar o futuro, preparar o amanhã”. É nesse sentido que através do Conselho Consultivo de Economia está a promover estas sessões.

O Governante destaca o conjunto de meios “muito significativos” que estão reservados para alavancar a economia na Madeira através dos referidos Fundo e Quadro de apoios. Mas para já, com o Orçamento Regional, e no âmbito da Linha Investe RAM Covid-19 700.000 euros foram enquadrados para as empresas do Porto Santo, uma região onde os impactos são sentidos de forma mais acentuada. Ainda que o Verão no Porto Santo esteja, no entender do secretário, “a ser melhor do que se desenhava no início da pandemia.”

Nesta deslocação ao Porto Santo, Rui Barreto leva consigo os números da Linha Investe RAM Covid-2019, lançada pelo Governo Regional para fazer face aos primeiros impactos da crise pandémica e que permitiu apoiar na ilha dourada 65 empresas num total de 782.136 euros, a maior parte delas 56 micro-empresas, das áreas do comércio (25), do turismo (23) e dos serviços (8). Foram ainda atribuídos cerca de 96.000 mil euros (95.960,93) a 23 projectos do Porto Santo através da linha Adaptar, também lançada pelo Executivo para apoiar as pequenas na adopção de medidas de contenção da pandemia.

Já noutra vertente, e segundo a Secretaria foram aprovados 96 projectos, num montante global de 17.8 milhões de euros e que foram apoiados com valores superiores a 3 milhões de euros, mais concretamente 3.053.836,82, dos quais 458.079,52 do orçamento regional e 2.595.784,30 do FEDER.