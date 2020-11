Conheça os números desta quinta-feira na Madeira

19.338

O desemprego registado na Madeira aumentou ligeiramente (+0,4%) em Outubro para 19.408 pessoas, quando no mês anterior estavam sem trabalho 19.338 pessoas.

Meio milhão

O Governo Regional aprovou, esta quinta-feira, contratos-programa de desenvolvimento desportivo que vão apoiar os clubes da Região com cerca de meio milhão de euros.

30 mil

A Câmara Municipal do Funchal e a Junta de Freguesia de São Martinho investiram 30 mil euros na beneficiação de redes de água, no Pico do Funcho, que vai chegar a 30 famílias.

102

A Câmara Municipal do Funchal recebeu 102 propostas no âmbito do Orçamento Participativo do Funchal (OP) e que demonstra, segundo Miguel Silva Gouveia, a vontade dos funchalenses em utilizar os” instrumentos de democracia participativa”.

200

Em média, estão de baixa, na Madeira, cerca de 200 professores, apenas uma das situações está identificada como sendo originada pelo risco da Covid-19.