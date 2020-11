SESARAM recebe equipamentos e material de várias empresas da Madeira

O SESARAM recebeu equipamentos e material de várias empresas da Madeira.

E, por isso, agradece publicamente à Indutora Energia, Unipessoal, Lda, Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), MC-Computadores, S.A., Cisco Systems, Inc e à FX Hotelaria, Lda todas as doações realizadas no âmbito da covid-19.

Eis as doações:

Indutora: máquina ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)

AMRAM: máquina coração-pulmão;

MC-Computadores: 7 equipamentos Cisco Webex DX80, com as respectivas licenças, suporte técnico de instalação e formação.

FX-Hotelaria: 50 almofadas e respectivas capas.