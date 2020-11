Conservatório assinala Dia Nacional da Cultura Científica com evento on-line

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove, no próximo dia 24 de Novembro, um evento on-line para assinalar o Dia Nacional da Cultura Científica.

A sessão, com início agendado para as 15 horas, será dirigida por Paulo Esteireiro e contará com a participação de vários docentes do Conservatório.

O evento decorrerá no Salão Nobre do Conservatório, com transmissão em directo na página oficial de Facebook do Conservatório.

A sessão terá início com a contextualização do evento e a relevância do conhecimento científico nas artes, nomeadamente a musicologia histórica, por Paulo Esteireiro. De seguida, Robert Andres, Elena Kononenko e Giancarlo Mongelli incidirão as suas comunicações no projeto ‘Antologia da Música na Madeira’, destacando a recuperação de obras e a sua inclusão no programa do Conservatório. Por fim, Norberto Gomes apresentará o livro ‘António Pereira da Costa’, seguindo-se a visualização do respectivo 'booktrailer', para finalizar a sessão.

O evento terá entrada livre, condicionado a 25% do limite de capacidade da sala, e destina-se à comunidade escolar, a investigadores e a todos os que manifestem interesse no tema.

O livro ‘António Pereira da Costa’, uma das várias iniciativas promovidas pelo Conservatório para valorizar os compositores madeirenses do passado, visa assinalar a vida e a obra de uma das mais enigmáticas figuras da vida musical madeirense e relevar a sua importância na história da música portuguesa.

António Pereira da Costa, músico madeirense do século XVIII, destacou-se por ter ocupado o cargo de Mestre de Capela da Sé do Funchal e por ter composto um conjunto de 12 concertos grossos. Estes concertos foram publicados em Londres, provavelmente em 1741, e são a primeira obra musical impressa que se conhece de um músico madeirense.