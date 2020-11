'A Química é Divertida' celebra 25 anos na Madeira e há evento especial 'on-line'

Este ano assinala-se o 25.º aniversário de 'A Química é Divertida'. Para assinalar a data, o Centro de Química da Madeira (CQM) vai realizar uma edição especial no dia 24 de Novembro.

Considerando os constrangimentos actuais, provocados pela pandemia de coronavírus, e por uma questão de segurança de todos os intervenientes, a edição especial de 'A Química é Divertida' irá realizar-se em formato 'on-line', através da plataforma ZOOM.

O evento 'A Química é Divertida – Edição Especial' tem início às 10h30 e prolonga-se até às 12 horas, com actividades dirigidas às crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo do ensino básico. A partir das 14h30 e até às 16 horas, o evento tem como destinatários preferenciais os alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário.

A participação é gratuita mediante inscrição prévia em www.uma.pt/quimicadivertida, até às 12 horas do dia 23 de Novembro, e destina-se a todos os estudantes que se encontrem a frequentar os ciclos de estudos da Pré-escolar até ao ensino Secundário.

Desde a sua fundação, o CQM, através de 'A Química é Divertida', tem promovido, juntos das escolas da Região, a cultura científica nas áreas da Química e da Bioquímica, proporcionando aos participantes experiências únicas de observação científica, de descoberta de vocações e de interacção com os investigadores a trabalharem nesta unidade de investigação nacional.