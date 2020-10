Conservatório une-se ao 'Outubro Rosa' com concerto dos 'Si Que Brade'

Amanhã, dia 27 de Outubro, pelas 19h30, o Núcleo Regional da Madeira Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC) e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promovem um concerto do grupo Si Que Brade, no Polo do Conservatório na Levada.

Este evento, com direcção artística do prof. Roberto Moritz, surge por iniciativa da voluntária Cátia Vasconcelos, aluna do Conservatório, no âmbito do projecto 'Outubro Rosa'.

Face ao período de pandemia que atravessamos e atendendo às orientações do IASaúde, o espetáculo terá lugares são limitados, mediante uma reserva prévia junto do NRM – LPCC. Todavia, o concerto terá transmissão em directo, no Canal NAMINHATERRA TV:

O movimento conhecido como 'Outubro Rosa' nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controlo do cancro da mama. A data é celebrada anualmente com o objectivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações sobre o cancro de mama. Um pouco por todo o mundo, durante este mês, a cor rosa alastra-se com o objectivo de permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

O mês de Outubro é assinalado por duas efemérides: a 15 de Outubro assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de Outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama. É no período compreendido entre estas datas que a Liga Portuguesa Contra o Cancro desenvolve o movimento 'Outubro Rosa' procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.