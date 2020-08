Galeria 'A Pátria' recebe obras de artista madeirense Diogo Goes

A galeria de arte on-line 'A Pátria – jornal da comunidade científica de língua portuguesa'– recebeu seis novas obras do artista plástico madeirense Diogo Goes.

As pinturas 'A franga espreita o burro de Fernando Pessoa', a acrílico sobre tela de algodão, de 2016-2017; 'A Madonna vai ao talho e encontra Fernando Pessoa', um desenho a esferográfica e acrílico sobre papel, 2017; 'Regina martirium', pintura a acrílico sobre tela e madeira, 2017; 'Eu vi um burro a voar e a cair de pé', desenho a esferográfica e acrílico sobre papel, 2017, são pois alguns dos trabalhos que integram a colecção do curador e museólogo Agostinho Santos, director da Bienal Internacional de Arte de Gaia.

Estas obras reflectem “um conjunto de provocações críticas sobre a história da arte e sobre as transformações sociais que acontecem na sociedade contemporânea”, refere o autor.

Além destes trabalhos, como investigador e colunista n’A Pátria, Diogo Goes tem vindo a publicar um conjunto de artigos reflectindo sobre as relações da Cultura com o Turismo, sobre a Arte no espaço público e sobre o Património Cultural e as transformações no território. Pode consultar em: https://apatria.org/autor/diogo-goes/

Sobre o artista:

Além de artista plástico Diogo Goes é professor do ensino superior no ISAL e curador na Galeria Marca de Água.

Licenciado em Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Como artista plástico realizou mais de 50 exposições individuais e participou em mais de 200 exposições colectivas em Portugal e no estrangeiro.

Realizou o ciclo de exposições 'Osculum / Totem' no biénio 2014/2016, com apoio mecenático da Fundação Millennium BCP. Das participações internacionais em bienais, de destacar a representação portuguesa à Bienal 'Mediterrânea 17', integrada na EXPO Milão 2015 e integrou a VI Bienal de Jovens Criadores da CPLP, em Salvador da Bahia (2013). Recebeu prémios e bolsas.

Sobre a publicação:

A Pátria, é um jornal editado pela Ponte Editora, com direção de Eduardo Leite, professor na Universidade da Madeira e edição e coordenação científica do jornalista José Cristian Góes, professor na Universidade Federal de Sergipe, no Brasil.

A galeria de arte de A Pátria, está localizada na página principal do jornal, logo abaixo da secção dos artigos dos colunistas, bastando passar o cursor em cima da imagem para realizar a leitura da legenda.

Em breve, A Pátria deverá lançar um edital para que outros artistas plásticos possam integrar a sua galeria on-line.