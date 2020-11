Universidade Aberta comemora Dia Nacional do Mar com evento on-line

DATA: 16 de novembro de 2020 HORÁRIO (Portugal Continental): 10h30 às 16h00 PROGRAMA 10h30 – Abertura Vice-Reitor da Universidade Aberta – Prof. Doutor Domingos Caeiro 10h40 - Comunicação pelo Eurodeputado Doutor Manuel Pizarro 11h00 – Comunicação da Prof. Doutora Sónia Seixas (Universidade Aberta - MARE) • A importância da Pesca e Pescado em Portugal 11h20 - Comunicação pela Dra. Ana Rita Fraga (Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores) • A função do Mar enquanto recurso de emprego 11h40 – Testemunho de Lázaro Silva, CEO da empresa Uniproalgas • A exploração racional de organismos aquáticos 12h00 – Debate e questões 12h15 – Pausa para Almoço 14h30 – Comunicação pela Dra. Conceição Gago (Agência Portuguesa Ambiente) • A qualidade da Água nas Praias 14h45 – Comunicação pela Doutora Filipa Bessa (Universidade de Coimbra-MARE) • A Poluição dos oceanos por (micro)plásticos: desafios e soluções no contexto das alterações climáticas 15h00 - Comunicação pelo Doutor Rui Caldeira (Observatório Oceânico da Madeira) • Os projetos do OOM 15h15 - Comunicação pelo Prof. Doutor Fernando Caetano (Universidade Aberta-ALV) • Emissões Atmosféricas de CO2 e Oceanos 15h30 – Debate e questões 15h45 - Encerramento ORGANIZAÇÃO: Universidade Aberta CLA da Madeira CLA da Praia da Vitória CLA de Reguengos de Monsaraz CLA de Silves APOIO: Agência Portuguesa do Ambiente (APA) Associação Académica da Universidade Aberta (AAUAb) Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores (ADFMA) Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) Empresa Uniproalgas Observatório Oceânico da Madeira (OOM)